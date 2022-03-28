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Как работает контроль цен: стоимость продуктов до и после

Как работает контроль цен: стоимость продуктов до и после

Специалисты Госпродпотребслужбы в Одессе проверяют цены на социально-значимые продукты. Поводом для проверки, как правило служат жалобы потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

В своем отчете Госпродпотребслужба приводит фотографии продовольствия, на которое после проверки цены были снижены.

Так, было установлено, что в магазине, расположенном по адресу Тираспольское шоссе, 25/1, завышались розничные цены на муку пшеничную, сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства, подсолнечное масло, крупу гречневую, яйца куриные.

При проведении превентивных мероприятий руководством магазина были снижены розничные цены за счет уменьшения размеров торговых надбавок, а в ценниках указаны новые экономически обоснованные уровни розничных цен.

Розничные цены были снижены на:

  • сахар-песок торговой марки «Килограммчик» – с 54,50 грн. до 30,00грн.,
  • сахар-песок торговой марки «Умный выбор» с 39,80 грн. до 28,00 грн.;
  • мука пшеничная «Богумила» – с 61,50 грн. до 46,00 грн. за 1 пакет весом 2 кг;
  • крупу гречневую «Ядрица» и «Хорошо им» — с 75,00 грн. до 60 грн. за упаковку весом 0,8 кг;
  • Масло подсолнечное «Олейна» — с 72,0 до 69,0 грн. за бутылку емкостью 0,85л;
  • Масло подсолнечное «Стожар» — с 72,0 до 69,0 грн. за бутылку емкостью 0,87л;
  • макаронные изделия паутинка «Чумак» – с 30.50 до 24,0 грн. за пакет весом 0,4 кг;
  • свинину (лопаточная часть) – со 168,50 до 140,0 грн. в 1 кг.

При проверке минимаркета, расположенном по ул. Варненской, 7б, установлена ​​реализация по завышенным розничным ценам муки пшеничной «Богумила», «Феличита», «Крупторг», подсолнечного масла «Олейна», «Стожар», сахара-песка «Феличита», «Пекарь», крупы овсяной «Сквирянка», макаронных изделий «Чумак», яиц куриных С1 «Квочка». С руководством минимаркета проведена разъяснительная работа и отмечена необходимость снижения розничных цен на указанные товары.

Контролировать цены в этих и других магазинах будут и в дальнейшем.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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