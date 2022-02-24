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Как работает банковская система и что с курсом гривны

Как работает банковская система и что с курсом гривны

Банковская система работает с ограничениями.

Рецепты

 

Лимиты введут для того, чтобы система не рухнула, объясняют в Офисе президента.

Национальный банк ограничил снятие наличных в пределах 100 тысяч гривен в день. В то же время, безналичные операции не ограничиваются.

По постановлению Нацбанка, банкоматы будут подкреплять наличными, этого не будут ограничивать. Отделения банков обязаны работать в бесперебойном режиме.

Национальный банк зафиксировал курс на уровне официального курса на 24.02.2022, то есть 29,25 гривны за доллар. Также регулятор приостанавливает работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты.

При этом в обменниках Одессы утром доллар продавали по 50 грн.

Также одесситы жалуются, что не могут совершать платежи в приложениях Приват24 и Монобанк

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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