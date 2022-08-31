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Как прошли сутки в Одессе: беспокоящие взрывы и топ-слух  от врага

Как прошли сутки в Одессе: беспокоящие взрывы и топ-слух  от врага

За прошедшие сутки в некоторых районах Одессы были слышны взрывы. Причины их две: подготовка ВСУ и ликвидация боеприпасов времен Второй мировой. А топ-слухом от врага (лживым, естественно) стала массовая раздача повесток везде, где только можно.

Об этом рассказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Ночь в Одессе и области прошла без тревог и обстрелов. Силы обороны проводят мероприятия по боевой подготовке. Если вы слышите «военные» звуки днем и при этом нет сигнала воздушной тревоги – это значит, что наши подразделения тренируются, чтобы еще лучше уничтожать врага.

Также в одном из районов нашей области был уничтожен снаряд времен Второй мировой войны калибра 122 миллиметра.

На сегодня также запланировано уничтожение еще одного артиллерийского снаряда. Поэтому пугаться не надо и придумывать то, чего нет.

Ракетная угроза остается высокой – в Черном море по-прежнему три ракетоносителя, которые в общем несут 24 крылатые ракеты. Они угрожают как нашей области, так и другим регионам нашей страны.

И про «любимую» тему фейков. Сейчас администрируемые из россии телеграм-каналы, сообщения которых порой перепубликовывают и одесские, топ-темой называют массовую раздачу повесток. Мол, работники бывших военкоматов, а ныне центров комплектации, охотятся за мужчинами везде: в погребах, подъездах, в других разных, в том числе злачных, местах. Такого нет. Используется простая манипуляция. Например, фотографируют военных, пьющих кофе, а в подписи пишут, что это вручили повестку продавцу кофе. Это неправда. Поэтому не реагируем на фейки, а реагируем на официальную информацию,

— сказал Сергей Братчук.

Ранее «Одесская Жизнь» ранее рассказывала об общей ситуации на фронте: Война, день 189-й: что происходит на фронте.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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