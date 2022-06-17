114-е сутки войны в Украине: разведка боем и серьезные потери врага

Сегодня, в пятницу, 17 июня 2022 года, начались сто четырнадцатые сутки с начала войны в Украине и героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. Генштаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информации о ситуации на фронте на утро этого дня.

Как информирует ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку и оборудуют позиции вблизи государственной границы. Угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется.

На Северском направлении враг демонстративно обстреливает из артиллерии подразделения сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубиевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

На Славянском направлении рашисты пытаются наступать на город Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье и пытаются взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают вести артобстрелы по подразделениям наших войск, а также нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецком.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области у врага значительные потери в живой силе.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

Фото: Facebook Генштаба ВСУ