Как прошла в Одессе ночь на 1 августа: о «тактике выжженной земли» и страшилках из Телеграм

Ночь на понедельник, 1 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов, хотя враг пытается контролировать северо-западную часть Черного моря, для чего начало более активно задействовать авиацию.

Об этом сообщил в утреннем обращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он также напоминает, что вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе и региону остается очень высокой: сейчас в море находятся как минимум 6 носителей ракет морского базирования типа «Калибр».

Также Братчук рассказал, что сегодня ночью рашисты в очередной раз обстреляли соседний Николаев. Таким образом, враг проводит тактику «выжженной земли», главная цель которой – заставить нас бояться и остановиться в нашей борьбе, в которой мы обязательно победим.

Спикер ОВА подчеркивает: врагу сейчас нужны не столько жертвы, сколько медийный эффект. А цель этого эффекта – запугивание. И, по словам Братчука, в немалой степени этому способствует любимый многими месседжер Телеграм, ведь очень много Телеграмм-каналов открыто или скрыто работают на врага. Он призывает тщательно отсеивать получаемую информацию.

Кроме того, Братчук призывает искать позитивные эмоции даже в том, что на первый взгляд кажется трагичным и «все, выхода нет».

«Выход есть всегда: выход – в труде, выход – в информации, которую не надо просто забрасывать в себя, а надо делать это дозированно»,

– призывает спикер Одесской ОВА.

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