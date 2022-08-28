Новости Одессы и Одесской области

Как прошла ночь в Одессе: в сети появился «план блокирования» Одессы россией

Как прошла ночь в Одессе: в сети появился «план блокирования» Одессы россией

Одесса продолжает готовить своих защитников к обороне, попутно ликвидируя опасности, оставшиеся еще со Второй мировой. В тоже время рашисты вбросили в соцсети очередной фейковый план захвата Одессы.

Об этом рассказал спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Первое, что он сообщил — ночь в Одессе прошла без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. ВСУ продолжают мероприятия по боевой подготовке. Вчера были уничтожены два боеприпаса времен Второй мировой войны. Поэтому причина взрывов в регионе может быть и такой.

При этом вероятность ракетных ударов остается высокой – в Черном море на дежурстве находятся три носителя крылатых ракет, которые суммарно могут выпустить 20 ракет (два корабля и подводная лодка).

Также Сергей братчук сообщил, что на южном направлении ВСУ продолжают уничтожать системы управления и логистики, например боеприпасов. Так накануне два склада БК было уничтожено на херсонском направлении.

А в заключении Сергей Братчук рассказал о новом фейке от противника, который появился в псевдоодесских телеграм-каналах, которые администрируются из россии. Там появились сообщения с картой угрозами наступления на город осенью.

Люди добрые, шесть месяцев полномасштабной войны, вообще война идет с 2014 года, надо понимать, что враг будет забрасывать нас такими фейками, поэтому будьте внимательны и не реагируйте на информационный мусор,

— отметил представитель ОВА

Также Братчук прокомментировал информацию, что враг намерен увеличить группировку на временно оккупированных территориях:

Но давайте подумаем, может цифра, которую называют, это и есть количество вражеских потерь с февраля нынешнего года. Это маскировка реальных вражеских потерь,

— сказал он

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить