Как прошла ночь в Одессе: в сети появился «план блокирования» Одессы россией

Одесса продолжает готовить своих защитников к обороне, попутно ликвидируя опасности, оставшиеся еще со Второй мировой. В тоже время рашисты вбросили в соцсети очередной фейковый план захвата Одессы.

Об этом рассказал спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Первое, что он сообщил — ночь в Одессе прошла без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. ВСУ продолжают мероприятия по боевой подготовке. Вчера были уничтожены два боеприпаса времен Второй мировой войны. Поэтому причина взрывов в регионе может быть и такой.

При этом вероятность ракетных ударов остается высокой – в Черном море на дежурстве находятся три носителя крылатых ракет, которые суммарно могут выпустить 20 ракет (два корабля и подводная лодка).

Также Сергей братчук сообщил, что на южном направлении ВСУ продолжают уничтожать системы управления и логистики, например боеприпасов. Так накануне два склада БК было уничтожено на херсонском направлении.

А в заключении Сергей Братчук рассказал о новом фейке от противника, который появился в псевдоодесских телеграм-каналах, которые администрируются из россии. Там появились сообщения с картой угрозами наступления на город осенью.

Люди добрые, шесть месяцев полномасштабной войны, вообще война идет с 2014 года, надо понимать, что враг будет забрасывать нас такими фейками, поэтому будьте внимательны и не реагируйте на информационный мусор,

— отметил представитель ОВА

Также Братчук прокомментировал информацию, что враг намерен увеличить группировку на временно оккупированных территориях:

Но давайте подумаем, может цифра, которую называют, это и есть количество вражеских потерь с февраля нынешнего года. Это маскировка реальных вражеских потерь,

— сказал он