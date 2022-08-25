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Как прошла ночь в Одессе: были ли обстрелы за сутки бесконечных тревог?

Как прошла ночь в Одессе: были ли обстрелы за сутки бесконечных тревог?

Сутки 24 августа, дня, когда Украина праздновала свой День Независимости, прошли под звуки сирен воздушных тревог. В Одессе они включались восемь раз.

Об этом рассказал спикер руководителя Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Всего по Украине тревога прозвучала 24 августа 189 раз. В Одесском регионе ее включали 8 раз. Обстрелов, к счастью, не было, но уже ночью 25 августа вновь звучал сигнал тревоги.

Угроза ракетных ударов очень высока. В Черном море в любой момент готова нанести ракетный удар по Украине группировка флота рф, с 28 крылатыми ракетами на борту.

24 августа россия осуществила очередной теракт в Украине. В Днепропетровской области был обстрелян поезд и жилые дома в районе станции. На денный момент известно о 25 погибших, из которых двое – дети. 31 человек ранен.

Жителей Одессы и области просят сообщать о подозрительных людях. Потому что в регионе продолжается контрдиверсионная операция и в День Независимости были задержаны несколько человек, чья принадлежность к диверсионно-разведывательным группам противника уже практически установлена. Продолжаются оперативно-следственные действия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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