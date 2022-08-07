Как прошла ночь в Одессе: ситуация с обстрелами и новые задержания

Обстрелов Одессы и области ночью 7 августа не было. Но от них продолжает страдать соседний Николаев. Также в регионе продолжается контрдиверсионная операция.

Об этом в утреннем обзоре сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Что касается ситуации на утро 7 августа в Одессе и Одесской области, то ночью звучал сигнал воздушной тревоги. У наших соседей в Николаеве снова обстрелы. Держим кулаки, поддерживаем, мы рядом,

— рассказал он.

Также, по словам Сергея Братчука, в регионе постоянно проводится контрдиверсионная операция. Снова есть задержанные люди, кто пошел на сотрудничество с врагом. Это те, кто поддерживают российскую агрессию в социальных сетях, или являются корректировщиками вражеского огня.

Для каждого из них будет и суд людской и кара небесная,

— отметил спикер.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об общей ситуации на фронте к утру 7 августа.