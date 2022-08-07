Война, день 165: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 07 августа 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто шестьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

На Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. С вертолетов нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Пришиба.

На Славянском направлении враг произвел огненное поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное, Норцовка и Залиман.

Для усложнения ведения воздушной разведки противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы.

Вел наступательные бои в районе Богородичного и Долины, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудару возле Спирного.

Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник провел обстрелы неподалеку от Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского. Нанес авиационные удары вблизи Зайцева и Бахмута.

Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.

Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки.

Противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времивка, Орехов, Зализныч, . Вражеская авиация действовала неподалеку от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции.

Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага на некоторых направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.