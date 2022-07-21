Как прошла ночь в Одессе: шторм несет на пляжи мины, выявлены новые агенты рф

Ночь 21 июля прошла в Одессе без обстрелов и тревог. Но их вероятность очень высокая. Минная опасность на побережье тоже повышенная – был шторм, а значит будут и мины.

Об этом и других итогах ночи рассказал в своем утреннем обращении спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

🔹Очень приятные новости приходят с южного направления. Например наши ракетно-артиллерийские подразделения около 200 раз выполнили боевые задания. Есть попаданиясо стороны украинской боевой авиации. Уничтожено несколько складов сбоеприпасами в херсонсокй области. Уничтожены командный и командно-наблюдательный пункты. Есть успехи, о которых позже. Пока же пусть войска закрепляются и проодолжают боевую работу.

🔹Продолжается контрдиверсионная работа. Опять задержаны люди, которые пошли на сотрудничество с врагом.

🔹Аграрии Одесщины обеспечат регион зерном и мукой. Продолжается сбор урожая. Одещина, как и вся Украина, будут с зерном и мукой. Будет хлеб, будет и победа.

🔹Посещение пляжей и побережья продолжает оставаться под запретом. Из-за шторма может повыситься активность российских мин в Черном море, сообщили в ОК «Юг».

🔹Корабельно-катерная группировка российского флота в Черном море уменьшила состав до двух ракетных и одного крупного десантного корабля. Но ракетная опасность по прежнему высока, запуски ракет возможны как с моря, так и с неба, и с суши.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об общей обстановке на фронте к утру 21 июля.