Как прошла ночь в Одессе: обстановка на 2 октября

Ночь в городе и области под сигнал воздушной тревоги. Но, к счастью, обстрелов не было.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он рассказал, что враг пытается активизировать воздушную разведку и угрожает атаками дронов – камикадзе.

В Черном море – 3 российских корабля – ракетоносители. На бортах — 24 «калибра».

Поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги и заслышав их тут же направляться в ближайшее укрытие.

При этом соседний Николаев ночью был атакован семью дронами-камикадзе, пять из которых были сбиты ВСУ.

Ранее «Одеская Жизнь» сообщала об общей ситуации на фронте и о потерях российских агрессоров на 2 октября.