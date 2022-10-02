Война в Украине, день 221-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 02 октября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести двадцать первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры враг применяет БПЛА иранского производства «Shahed-136».

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодативка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области;

на Краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка;

на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огненное поражение в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам двадцати восьми населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

Противник продолжает нести потери на украинской земле в результате эффективных действий Сил обороны. Подтверждено уничтожение боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранения около 50 человек.

Продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной военно-политическим управлением русской федерации. С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность «полная», проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения автономной республики Крым, Краснодарского края и Адыгеи.

Отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе около двух тысяч отмобилизованных лиц.

В городе Будённовск Ставропольского края, к 205-й отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа, по мобилизации прибыло около 5 тысяч человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около 3 тысяч, остальные — в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке.

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.