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Как прошла ночь в Одессе и области: сбит беспилотник, есть угроза десанта

Как прошла ночь в Одессе и области: сбит беспилотник, есть угроза десанта

Ночь на 6 мая в Одесском регионе прошла спокойно, обстрелов и воздушных тревог не было. Только над Белгород-Днестровским украинское ПВО сбило беспилотный разведчик россиян.

Утром 6 мая прямо над Белгородом-Днестровским силы противовоздушной обороны наших защитников сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат российских агрессоров. Эту новость подтвердил мэр города Виталий Граждан.

В тоже время Оперативное командование «Юг» сообщает, что силы обороны выполняют боевые задания и сдерживают возможности врага осуществлять подготовку к десантным операциям.

В тоже время враг продолжает создавать напряжение в северо-западной части Черного моря угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

Также отмечается, что возросло количество фейков со стороны рашистских подразделений ИПСО по Одессе и области.

Заглавное фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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