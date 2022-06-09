Как прошла ночь в Одессе 9 июня: что за взрывы тревожили одесситов?

Ночь в городе с 8 на 9 июня прошла без обстрелов. Взрывы, которые слышали жители некоторых районов в темное время суток — это продолжение учений ВСУ.

“Наши силы обороны продолжают выполнять боевые задания и проводят мероприятия по боевой подготовке”, — сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также он сообщил, что враг снизил интенсивность использования боевой авиации для ракетных обстрелов региона, хотя в море продолжают находиться несколько кораблей-носителей крылатых ракет “Калибр”, поэтому сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов с моря.

В этой связи одесситов и жителей области просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, и заслышав их как можно скорее укрыться в безопасном месте.

Также Сергей Братчук привел статистические данные об отношении украинцев к россиянам. Так, по последним данным, больше всего не любят их в Западной и Южной Украине. В нашем регионе не любят, не уважают и ненавидят 92 % жителей. Таких, кто положительно относится к представителям государства-агрессора — всего 1 процент.

Еще Сергей Братчук помнил о бригаде морской пехоты российского флота, которая собиралась захватить Одессу, но так и не дожила до десанта в наш город — была уничтожена под Николаевом и Мариуполем. И вот, похожая судьба постигла личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

“Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет” — резюмировал Сергей Братчук.