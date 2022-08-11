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Как прошел четверг 11 августа в Одесской области: ситуация под контролем? (видео)

Как прошел четверг 11 августа в Одесской области: ситуация под контролем? (видео)

По состоянию на вечер четверга, 11 августа 2022 года, ситуация в Одессе и Одесской области под контролем, а обстрелов не было.

Об этом заявил в своем традиционном вечернем видеообращении к жителям области глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

Марченко также рассказал о визите в Болградский район, где проверил готовность школ к началу нового учебного года и с сожалением отметил, что ни в одной из школ не готовы укрытия для детей.

Кроме того, глава ОВА объявил, что родители школьников будут иметь исключительное право выбирать формат обучения для своих детей.

А в ходе встречи с местными жителями, представителями громады и депутатами в селе Кубей выплыло очень много проблемных вопросов о водопользовании, выделении земли и выплатами фермерами арендной платы за пользование паями. Но и это, отмечает Марченко, не полный перечень проблем, требующих решения как в этой, так и в других громадах. А для их устранения будет создана специальная рабочая группа, о результатах работы которой будет сообщено дополнительно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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