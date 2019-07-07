Как пройти по Дерибасовской: летние площадки ресторанов заполонили тротуары

Туристическая Одесса в курортный сезон – это переполненные пляжи, толпы экскурсантов, открытые площадки ресторанов и кафе, заполонившие тротуары исторического центра города и не только. Каковы нормы и правила их размещения и соблюдаются ли они — постаралась разобраться «Одесская жизнь».

А что у вас в тарелке?

С наступлением тепла посетители кафе и ресторанов предпочитают отдыхать на открытых площадках. И рестораторы уже в апреле выносят на тротуар столики, устанавливают зонтики и навесы. А то и ограждения вокруг площадок выстраивают, настилы на тротуарах сооружают. Пешеходам при таком раскладе приходится пробираться между внушительным помостом и проезжей частью улицы на свой страх и риск.

Прокладывающий свой путь по Дерибасовской гражданин, например, рискует врезаться в официанта с подносом. А при желании — полюбопытствовать, чем питаются, и какие напитки предпочитают посетители «Куманца» и «Компота».

Мамочке с детской коляской или инвалиду-колясочнику никак не проехать по тротуару, захваченному рестораном «Севилья». Свою летнюю площадку в стационарную пристройку превратило и кафе «Бунин». Ресторан «Печескаго» уверенно оккупирует Горсад, «Сальери» – практически отобрал у одесситов половину Пале Рояля.

Одесситы негодуют, туроператоры и рестораторы дружно твердят, что превращение Одессы в огромную харчевню способствует укреплению туристической привлекательности города. Есть ли вообще правила, регулирующие ресторанный беспредел в историческом центре?

Площадка с паспортом

Официально обустраивать летние площадки кафе и рестораны имеют право с 15 апреля. Правила их размещения в каждом городе Украины свои. Устанавливают их местные муниципалитеты. Разрешение рестораторы получают в Управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета. Для обустройства «летника» в прибрежной зоне — в управлении экологии, а недалеко от проезжей части — в ГАИ.

Кроме того, должен быть договор на аренду тротуара и согласие райадминистрации. Согласно нормам благоустройства, размер летних открытых площадок определяется паспортом, и должен соответствовать градостроительным стандартам: гармонично сочетаться с соседними строениями, учитывать нормативы проезда транспорта и перемещения пешеходов. Предусматривают требования и озеленение территории летней площадки.

Два метра для пешеходов

Основная норма, которую должен соблюсти ресторатор, открывая «летник», – определенное правилами минимальное расстояние между краем тротуара и летней площадкой. В Одессе оно должно составлять 5 метров – согласно общим техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог. Впрочем, по словам сотрудников управления, ширина прохода может колебаться в зависимости от ширины улиц, но, ни в коем случае не должна быть менее 2 метров. Правда и то, что норма эта соблюдается рестораторами далеко не всегда.

Ришельевская, 12. Ресторан-пиццерия Limoncello Ланжероновская, 27. Zelda bar Екатерининская,1. Кафе Granat Екатерининская, 15. Кафе Fanconi Екатерининская, 2. Бар-кофейня Madison Екатерининская, 2. Бар-кофейня Madison Дерибасовская, 31. Пивной бар Гамбринус Дерибасовская, 27. Ресторан-бар Счастье Дерибасовская, 20. Ресторан Стейкхаус Гаванная, 7. Ресторан Куманец Гаванная, 7. Ollo pizza Большая Арнаутская, 2\1. Кафе El Solo

Штрафы? Хоть каждый месяц!

После установки летней площадки инспекторы управления по благоустройству города составляют акт, а в случае нарушений — протокол. Тогда владелец «летника» обязан заплатить 1700 грн. штрафа, а сама площадка должна быть демонтирована. Но часто ли вы видите такой демонтаж?

По словам работников инспекции, бороться с предпринимателями, которые грубейшим образом нарушают правила благоустройства достаточно сложно. Штрафы рестораторы готовы платить хоть каждый месяц. Граждане же имеют полное право обратиться с жалобой на зарвавшихся владельцев летних площадок в управление развития потребительского рынка. Правда, резонансных административных взысканий таким предпринимателям что-то не наблюдается…

Правила, оставшиеся на бумаге

Единые правила размещения летних площадок кафе и ресторанов в Одессе были разработаны еще в 2016 году. Созданию их предшествовало изучение законодательной базы и опыта размещения аналогичных «летников» в других городах Украины и за рубежом. Основная идея Правил: летние площадки не должны мешать пешеходам, и вместе с тем — призваны способствовать повышению туристического потенциала города. На тротуарах, на пешеходных улицах, в скверах и парках предполагаются различные варианты площадок. Ведь использование этих пространств — принципиально различно. Проект также предполагает четкое разделение тротуара на зоны уличного фронта (собственно, площадки), пешеходной зоны и зоны зеленых насаждений и фурнитуры. Так чтоб и остановки общественного транспорта были целы, и рестораторы довольны.

Правила должны были быть приняты еще в 2017 году. Но, судя по всему, городские власти о них забыли. Или просто невыгодно вспоминать?

Авторы: Вероника Полищук, Артем Виноградов