Как пройти по Дерибасовской: летние площадки ресторанов заполонили тротуары

Туристическая Одесса в курортный сезон – это переполненные пляжи, толпы экскурсантов, открытые площадки ресторанов и кафе, заполонившие тротуары исторического центра города и не только. Каковы нормы и правила их размещения и соблюдаются ли они — постаралась разобраться «Одесская жизнь».
А что у вас в тарелке?
С наступлением тепла посетители кафе и ресторанов предпочитают отдыхать на открытых площадках. И рестораторы уже в апреле выносят на тротуар столики, устанавливают зонтики и навесы. А то и ограждения вокруг площадок выстраивают, настилы на тротуарах сооружают. Пешеходам при таком раскладе приходится пробираться между внушительным помостом и проезжей частью улицы на свой страх и риск.
Прокладывающий свой путь по Дерибасовской гражданин, например, рискует врезаться в официанта с подносом. А при желании — полюбопытствовать, чем питаются, и какие напитки предпочитают посетители «Куманца» и «Компота».
Мамочке с детской коляской или инвалиду-колясочнику никак не проехать по тротуару, захваченному рестораном «Севилья». Свою летнюю площадку в стационарную пристройку превратило и кафе «Бунин». Ресторан «Печескаго» уверенно оккупирует Горсад, «Сальери» – практически отобрал у одесситов половину Пале Рояля.
Одесситы негодуют, туроператоры и рестораторы дружно твердят, что превращение Одессы в огромную харчевню способствует укреплению туристической привлекательности города. Есть ли вообще правила, регулирующие ресторанный беспредел в историческом центре?
Площадка с паспортом
Официально обустраивать летние площадки кафе и рестораны имеют право с 15 апреля. Правила их размещения в каждом городе Украины свои. Устанавливают их местные муниципалитеты. Разрешение рестораторы получают в Управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета. Для обустройства «летника» в прибрежной зоне — в управлении экологии, а недалеко от проезжей части — в ГАИ.
Кроме того, должен быть договор на аренду тротуара и согласие райадминистрации. Согласно нормам благоустройства, размер летних открытых площадок определяется паспортом, и должен соответствовать градостроительным стандартам: гармонично сочетаться с соседними строениями, учитывать нормативы проезда транспорта и перемещения пешеходов. Предусматривают требования и озеленение территории летней площадки.
Два метра для пешеходов
Основная норма, которую должен соблюсти ресторатор, открывая «летник», – определенное правилами минимальное расстояние между краем тротуара и летней площадкой. В Одессе оно должно составлять 5 метров – согласно общим техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог. Впрочем, по словам сотрудников управления, ширина прохода может колебаться в зависимости от ширины улиц, но, ни в коем случае не должна быть менее 2 метров. Правда и то, что норма эта соблюдается рестораторами далеко не всегда.
Штрафы? Хоть каждый месяц!
После установки летней площадки инспекторы управления по благоустройству города составляют акт, а в случае нарушений — протокол. Тогда владелец «летника» обязан заплатить 1700 грн. штрафа, а сама площадка должна быть демонтирована. Но часто ли вы видите такой демонтаж?
По словам работников инспекции, бороться с предпринимателями, которые грубейшим образом нарушают правила благоустройства достаточно сложно. Штрафы рестораторы готовы платить хоть каждый месяц. Граждане же имеют полное право обратиться с жалобой на зарвавшихся владельцев летних площадок в управление развития потребительского рынка. Правда, резонансных административных взысканий таким предпринимателям что-то не наблюдается…
Правила, оставшиеся на бумаге
Единые правила размещения летних площадок кафе и ресторанов в Одессе были разработаны еще в 2016 году. Созданию их предшествовало изучение законодательной базы и опыта размещения аналогичных «летников» в других городах Украины и за рубежом. Основная идея Правил: летние площадки не должны мешать пешеходам, и вместе с тем — призваны способствовать повышению туристического потенциала города. На тротуарах, на пешеходных улицах, в скверах и парках предполагаются различные варианты площадок. Ведь использование этих пространств — принципиально различно. Проект также предполагает четкое разделение тротуара на зоны уличного фронта (собственно, площадки), пешеходной зоны и зоны зеленых насаждений и фурнитуры. Так чтоб и остановки общественного транспорта были целы, и рестораторы довольны.
Правила должны были быть приняты еще в 2017 году. Но, судя по всему, городские власти о них забыли. Или просто невыгодно вспоминать?
Авторы: Вероника Полищук, Артем Виноградов
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