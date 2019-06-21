Как пройти 100 метров за час: случай из жизни человека с инвалидностью

Около часа пришлось сегодня продвигаться одесситке Ларисе Михайловне по тротуару на проспекте Шевченко.

Как рассказал «Одесской жизни» сопровождавший ее сын Андрей, они пытались пройти по отрезку тротуара протяженностью около 100 метров между улицами Семинарская и Пироговская.

Первым серьёзным препятствием был автомобиль «Форд». Одесситам пришлось вызвать полицию – безуспешно. Через полчаса пришла хозяйка машины, которая попросила отменить вызов и даже была готова заказать такси и отвезти Андрея с мамой, куда им нужно.

Вторым препятствием стал джип «Тойота». Полицию в этот раз вызывать не стали, а на помощь пришли неравнодушные прохожие. Они остановили движение по правой полосе на этом участке проспекта Шевченко, чтобы Андрей смог проехать с коляской по дороге.

Напомним, «Одесская жизнь» уже поднимала вопрос о том, насколько доступен наш город для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, мы писали, доступна ли Одесса для незрячих.