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Как пройдут церковные службы в честь Вербного воскресенья 16 и 17 апреля

Как пройдут церковные службы в честь Вербного воскресенья 16 и 17 апреля

С целью соблюдения безопасности всех жителей города и области, прихожан и духовенства во время войны, Одесская областная военная администрация дала рекомендации как проводить церковные службы.

Устанавливать время вечернего служения по случаю Вербного воскресенья 16 апреля (для христиан восточного обряда), чтобы его начало и завершение не приходились на период действия комендантского часа и завершить вечернее служение за 2 часа до начала установленного комендантского часа.

  • 🌿 Освящение вербы, в воскресенье 17 апреля, опять же с целью соблюдения безопасности, следует совершать без массового скопления людей, с соблюдением установленного комендантского часа.
  • Праздничное ночное служение (для христиан западного обряда) с 16 на 17 апреля должно совершаться без присутствия прихожан. Рекомендуется использовать «онлайн» служение.
  • Обряд благословения и освящения пищи должен совершаться без массового скопления, исключительно с соблюдением установленного комендантского часа.
  • Прихожанам и духовенству следует также учесть дополнительное время на дорогу в храм и от него, чтобы не попасть в период действия комендантского часа, изменений в длительности которого не будет!

В Одесской ОВА советуют не собираться в группы даже если вы посетите храмы, иметь при себе паспорт и с пониманием относиться к возможным проверкам.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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