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Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе поживает пострадавший дом на углу Пастера и Конной?

Как в Одессе поживает пострадавший дом на углу Пастера и Конной?

«Одесская жизнь» в начале июля рассказывала о пострадавшем после ураганного ветра доме на углу улиц Пастера и Конной. Тогда ураган повалил старую огромную акацию, дерево рухнуло на крышу дома. В нем зияла дыра.

Повалившееся дерево убирали долго, по частям. Сейчас от него осталось только «место происшествия».

А вот само здание, похоже, ремонтировать будут долго, потому что ситуация на этом оживленном месте на сегодняшний день такова. Дыра под кровлей вроде как частично «заделана», если это можно так назвать. Огромные камни лежат по сей день на тротуаре — впритык к фасаду. Повреждение наверху заложено кирпичами, все это выглядит страшновато: люди, проходя мимо, то и дело поднимают головы и шарахаются в сторону.

И дело не только в «дыре», о которой мы рассказываем. В других местах, если поднять голову, тоже можно увидеть «дыры», которые вообще никак не заделаны. Оградительная лента, между тем, давным-давно убрана.

В группе «Добрый начальник ЖКХ» в Facebook одесситы по поводу случившегося отозвались дважды: «Добрый Зелентрест пожалел и не срубил старое трухлявое дерево. Оно умерло своей смертью, захреначив в падении старый добротный дом. Мы выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью растения».

В следующий раз по поводу уже заделанной дыры в этой же группе в ФБ вынесли вердикт, что «теперь это строение можно считать памятником новой архитектуры!.. А за дерево беспокоиться не надо. Оно было старое и никому не нужное. Для развития города оно ничего не делало. На этом месте мы поставим отличный МАФик. Будет четыре в одном: развитие малого бизнеса, новые рабочие места, благоустройство района и дополнительный доход в городскую казну».

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Мария Котова
Мария Котова
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