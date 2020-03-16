Как пользоваться наличными деньгами в период карантина?

Национальный банк Украины советует минимизировать контакт с наличными средствами на период карантина и пользоваться безналичным расчетом.

Когда приходится контактировать с наличными деньгами, НБУ рекомендует:

хорошо обрабатывать руки после использования денег, в частности перед едой;

после контакта с деньгами, не стоит прикасаться к лицу и слизистым: глазам, носу, рту;

Нужно также обрабатывать антисептиком банковские карты, смартфоны, ручки для подписи квитанций и документов. Продукты, товары, коммунальные платежи лучше заказывать и оплачивать онлайн, а в банках обслуживаться дистанционно.

Наличные, получаемые от банков, НБУ будет хранить в отдельных хранилищах на протяжении двух недель, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.

Затем банкноты будут обработаны с помощью специализированных высокоскоростных машин. Пригодные для оборота деньги упакуют в пачки и термоусадочную пленку. Деньги подвергнутся в термоусадочной печи температурному шоку — 160 градусов, что также снизит риск распространения инфекции.

Фото: НБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!