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Новости Одессы и Одесской области

Как пользоваться наличными деньгами в период карантина?

Как пользоваться наличными деньгами в период карантина?

Национальный банк Украины советует минимизировать контакт с наличными средствами на период карантина и пользоваться безналичным расчетом.

Когда приходится контактировать с наличными деньгами, НБУ рекомендует:

  • хорошо обрабатывать руки после использования денег, в частности перед едой;
  • после контакта с деньгами, не стоит прикасаться к лицу и слизистым: глазам, носу, рту;

Нужно также обрабатывать антисептиком банковские карты, смартфоны, ручки для подписи квитанций и документов. Продукты, товары, коммунальные платежи лучше заказывать и оплачивать онлайн, а в банках обслуживаться дистанционно.

Наличные, получаемые от банков, НБУ будет хранить в отдельных хранилищах на протяжении двух недель, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.

Затем банкноты будут обработаны с помощью специализированных высокоскоростных машин. Пригодные для оборота деньги упакуют в пачки и термоусадочную пленку. Деньги подвергнутся в термоусадочной печи температурному шоку — 160 градусов, что также снизит риск распространения инфекции.

Фото: НБУ

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