Как польский пингвиненок в Одессе очутился (фото)

Одесский парк Победы теперь украшает новенький арт-объект — скамейка с «поселившимся» рядом с ней милейшим пингвиненком.

Пингвиненок — из Польши. Его зовут Пик-Пок, и он приехал к нам из города Лодзь. Это подарок наших польских друзей-побратимов ко Дню города.

Малыш только поселился в парке, но уже вовсю привлекает внимание прогуливающихся (больше всего, конечно же, детей).

В Лодзи, кстати, имеется точно такой же пингвинчик.

Кстати, Пик-Пок — не просто милейшее создание, а герой польского мультика-сериала, снятого на киностудии «Se-ma-for».

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