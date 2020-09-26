Как пластиковые крышки помогут одесским детям с ДЦП?

Их отправят на переработку, а вырученные деньги передадут на помощь детям с ДЦП и генетическими заболеваниями.

Металлические сетки в виде сердца появились возле бювета в парке Победы и на территории ЖК «7 небо» в пгт Авангард. Установил их благотворительный фонд «Генофонд Майбутнього». Стоимость одной такой инсталляции — около 11 тыс. грн. Для проекта их за свой счет сделала компания «Одсервис».

Пока «сердец» только два, но их количество планируют увеличить. Уже есть заявки на установку от школ и жителей области. Об этом рассказала представитель БФ «Генофонд Майбутнього» Анна Колесниченко:

«Просят поставить в военном городке возле Теплодара, на Ленпосёлоке, позвонили еще директора школ, организации, которые собирают пластик. Сейчас решается вопрос с изготовлением боксов. Возможно, материал для них дадут металлобазы. Хотелось бы установить инсталляции по всему городу, потому что люди начали проявлять активность».

Крышки будут отправлять на перерабатывающий завод. Для первой партии нужно насобирать минимум тонну. За такой объем заплатят около 4 700 грн. Деньги пойдут на реабилитацию ребенку, страдающему эпилептическими приступами.

«Кому-то нужны средства на реабилитацию, кому-то на лечение. В каждом случае по-разному. Есть, например, ситуации, когда государство даёт детям путёвку в санаторий, но у родителей нет денег на билет и на съём жилья. Будем решать эти проблемы», — отметила Колесниченко.

Напомним, в Одессе хотят открыть кофейню, в которой смогли бы работать ребята с ментальной инвалидностью.