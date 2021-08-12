Как «Одесский Привоз» в Лондон забрался

Казалось бы, что может быть общего между столицей Великобритании и одесским Привозом? Тем более, Привозом «образца» 1969 года? Но на то он и Привоз, чтобы продолжать некоторым образом удивлять и вписывать в историю города все новые страницы.

Одесский историк и краевед Сергей Матвеев рассказывает ну очень любопытную историю. На фото мы видим Привоз. Причем, не сегодняшний. И это не фото. Это картина.

Вернее, фото картины «Одесский Привоз». Она была написана одесским художником Абрамом Векслером (1919-1982) в 1969 году. Абрам Векслер – участник Второй мировой, участник обороны Одессы, награжден орденами и медалями. Жил в Одессе на улице Подбельского (сегодняшней Коблевской).

«Попалась на просторах интернета картинка одесского Привоза 1969 года. Автор был не указан. Решил поискать. Картинка оказалась большим полотном работы одесского художника Абрама Векслера, члена Союза Художников СССР. Учился он в Одесском художественном институте в 1931-1936 годах. Работал в отрасли станковой живописи… Участвовал в многочисленных республиканских и всесоюзных выставках. Произведения живописца представлены в музеях (в частности, в нашем Художественном) и приватных коллекциях в Украине и за рубежом», – пишет Сергей Матвеев.

Привоз глазами художника, тем более, когда знаменитый рынок в совершенно ином «временном измерении» – это всегда интересно. Вглядитесь: не сегодняшний это Привоз, не правда ли? И все-таки многое угадывается, так и хочется вглядываться в детали.

Но, простите, причем здесь Лондон?

«Именно эта картина была продана на аукционе в Англии в 2014 году и сейчас находится в частной коллекции в Лондоне», – сообщает нам Сергей Матвеев.

Подумать только, куда попал наш знаменитый рынок! Как резюмирует, Сергей Матвеев, картина с нашим Привозом и в самом деле далековато забралась от самого Привоза…

Ну а если вы хотите взглянуть на изображения того же Привоза и других одесских рынков в различные «раньшие времена», прогуляйтесь по одной из публикаций «Одесской жизни», где представлены наши базары на старых фото и открытках.

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Заглавное фото автора, фото картины с Facbook-страницы Сергея Матвеева