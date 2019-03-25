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Как одесские полицейские ночью в воскресенье пьяного водителя догоняли

Как одесские полицейские ночью в воскресенье пьяного водителя догоняли

В попытке уйти от полицейских пьяный водитель фуры залетел на конструкцию моста.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ДТП на проспекте Шевченко в Одессе, в котором погибли молодые парень и девушка.

За час до этих событий, 24 марта, десяток патрульных экипажей пытались догнать пьяного водителя грузовика. Об этом сообщил глава патрульной полиции Одессы Юрий Рыбак. По его словам, водитель игнорировал требования остановиться и пытался уйти от преследования по Киевской трассе. По пути он повредил несколько гражданских и один служебный автомобиль полиции.

Чтобы остановить горегонщика, полицейские перекрыли трассу. Преследование закончилось тем, что фура залетела на конструкцию Нерубайского моста.

Фото: со страницы Юрия Рыбака в Facebook.

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