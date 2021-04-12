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Как одесситы могут платить за отопление не выходя из дома?

Как одесситы могут платить за отопление не выходя из дома?

В Одессе 5 апреля завершился отопительный сезон. Руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова призвала потребителей оплатить долги за тепло, чтобы предприятие смогло подготовиться к следующему отопительному сезону.

Как платить за отопление онлайн?

Сделать это можно в личном кабинете прямо на сайте ТГО. Коммунальное предприятие запустило новую версию своего ресурса — teplo.od.ua.

Помимо обновленного дизайна, на сайте появились полезные материалы для потребителей и новые функциональные возможности. Так, добавились рубрики, улучшилась функция обратной связи со структурными подразделениями и управлением предприятия.

— Сайт стал более информативным, оперативным и удобным, — подытожила Позднякова.

Однако работа над ресурсом будет еще продолжаться. Планируется усовершенствовать уже имеющиеся разделы и программные механизмы, а также создавать новые.

Свои предложения и пожелания одесситы могут отправлять по электронной почте:оffice@teplo.od.ua с пометкой «для нового сайта».

Полезные номера КП «ТГО»

Для уточнения вашего лицевого счета обращайтесь в колл-центр: (048) 705-61-00.

А также в абонотделы компании:

  • Киевский район – (048) 705-64-05;
  • Суворовский район – (048) 711-36-51;
  • Малиновский район – (048) 705-64-10;
  • Приморский район – (0482) 63-84-53.

Ранее мы разбирались в том, возможна ли в Одессе революция в отоплении.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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