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Как одесситам пойти к стоматологу без опасности для своего здоровья: 3 важных правила

Как одесситам пойти к стоматологу без опасности для своего здоровья: 3 важных правила

Об основных правилах для стоматологических клиник и их пациентов напоминает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья.

Стоматологические клиники сейчас принимают пациентов исключительно по предварительной записи. ЦОЗ поясняет, что это необходимо, чтобы заведение могло организовать безопасные условия: избежать скопления людей в очередях; получить информацию о состоянии здоровья пациента до его прибытия; убрать и проветрить помещение между приемами больных.

За день до запланированного визита, сотрудники заведения должны дополнительно позвонить пациенту и узнать о состоянии здоровья, наличии респираторных симптомов и контактов с больными респираторными заболеваниями. Пациентам следует быть честными в своих ответах, чтобы создать безопасные условия для пациентов и медработников.

Три правила для пациентов:

1. Плановый визит необходимо отложить, если имеющиеся симптомы респираторного заболевания, или в течение 14 дней был контакт с больным COVID-19.

2. Ожидать приема следует за пределами заведения, соблюдая физического дистанцирования (не менее одного метра), респираторной гигиены и этикета кашля.
Перед тем как войти в стоматологического кабинета, рекомендуется помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

3. Пребывание в заведении посторонних лиц, в том числе сопровождающих, запрещено. Даже если вам нужна моральная поддержка. Исключением являются сопровождение ребенка до 14 лет одним из родителей или сопровождение человека с инвалидностью.

Напомним, что в стоматологических клиниках пациентов принимают в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 9 мая 2020 № 19 «Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при оказании стоматологической помощи на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» .

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