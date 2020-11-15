Как Одесса выбирает мэра – фото

Сегодня, 15 ноября, в Одессе проходит второй тур выборов мэра. Как и первый тур выборов, второй – «карантинный». Но, в отличие от голосования в октябре, все проходит тихо и быстро.

«Тихонько и по-быстренькому», — так по поводу выборов выразился один из одесситов. Добавил, что «в прошлый раз пока все бумажки изучил, кучу времени потратил, а сейчас одна, и все понятно».

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на двух избирательных участках — в Одесском национальном университете им. Мечникова и Институте холода Одесской национальной академии пищевых технологий.

Измерение температуры на входе, антисептики, людей пропускают только в масках. Еще «карантинная» особенность: кабинки для людей с признаками ОРВИ и повышенной температурой, для них же — особые урны для бюллетеней.

Люди есть, но все и в самом деле проходит очень быстро: поэтому очередей, как на выборах в октябре, не отмечается . На обоих участках председатели комиссий (по состоянию на 10.30 утра) рассказали, что пока никаких проблем не было, наблюдатели также сообщили, что все проходит без нарушений.

Напомним, порядок на выборах усиленно охраняет полиция.