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Как Одесса помогает освобожденной Херсонщине

Как Одесса помогает освобожденной Херсонщине

Одесская область помогает Херсонскому региону продуктами, специалистами и спецтехникой.

Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

«Сейчас помогаем Херсонской области в преодолении последствий оккупации. Для проведения работ от нашей области были отправлены бригады специалистов и техника от ДТЭК. Две бригады и одна карета скорой помощи, па также пожарные команды ГСЧС с техникой», — сказал он.

Также, по словам военного губернатора, Одесская ОВА выделила субвенцию для помощи Херсонщине и большое количество специализированного оборудования для поддержания работы инфраструктуры.

«Во время бегства из Херсона оккупанты пытались украсть все что возможно, в том числе и технику. Поэтому мы и дальше будем предоставлять всестороннюю помощь жителям Херсонской области, чтобы вернуть в город и регион нормальную жизнь», — отметил Марченко.


А заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале сообщил, что из Одесской в Херсонскую область отравили 1500 продуктовых наборов, детское питание, лекарства, корм для собак.

Также авто скорой помощи и пожарно-спасательный автомобиль.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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