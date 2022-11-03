Как обратиться к уполномоченному по правам человека?

Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

С началом войны сфера деятельности омбудсмена значительно расширилась. К контролю за соблюдением норм социального и трудового законодательства, противокоррупционной деятельности добавилась защита прав детей, гражданских и военных, пострадавших в результате войны.

В большинстве областей работают представители омбудсмена. А в следующем году региональные представительства планируют открыть во всех регионах Украины.

Обратиться к Уполномоченному можно по телефону «горячей линии»: 0-800-50-17-20 (звонки бесплатные).

Время работы: с 8:00 до 20:00, без перерыва и выходных.

Электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua.