Как не угодить под колеса автомобиля на неосвещенных улицах?

Из-за отключений электроэнергии и уменьшения освещения на улицах увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий в вечернее время.

Для безопасного движения в темное время суток надо принять меры, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье, а именно:

отдавать предпочтение светлой (яркой) одежде;

обязательно использовать светоотражающие элементы — фликеры, которые увеличивают видимость пешехода в несколько раз. Их можно вешать на сумки, рюкзаки, одежду (желательно – на уровне бедра);

переходить проезжую часть в установленных местах, подсвечивая дорогу фонариком;

не отвлекаться на телефон.