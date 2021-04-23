Как мощи патриарха Григория V попали в Одессу?

Родился Григорий в 1745 или 1746 году в Димитсане на Пелопоннесе, учился в Афинах. В 1767 году переехал в Смирну, где в одном из монастырей постригся в монахи.

Патриархом он стал в 1797 году, после чего дважды оставлял этот пост. В третий раз занял престол в 1818 году. В тот период активно развивалось греческое революционное движение против Османской империи. Григорий поддерживал греческих патриотов, за что и поплатился жизнью. В 1810 году на Пасху во время восстания за независимость Греции турки повесили его на воротах патриархии. Тело святителя провисело там три дня, а на четвертый его выбросили в море.

Греческие моряки вытащили покойного и на судне «Святитель Николай» доставили в Одессу. Григория погребли в греческой Троицкой церкви 19 июня 1821 года. А в 1871 году его мощи перевезли в Афины.

Фото: tsargrad.tv