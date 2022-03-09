Как эвакуироваться с домашними животными на поезде и как пересечь границу?

В пресс-службе «Укрзалізниці» сообщают, что в связи с военным положением правила транспортировки животных будут смягчены. Для путешествия в поезде вы должны иметь ветеринарный паспорт на животное и переноску для его транспортировки.
Эвакуация с животными на поезде
— Призываем пассажиров не бросать своих животных на вокзалах городов: мы охотно возьмем на борт горожан вместе с котами или собаками и доставим в безопасное место. Просим других пассажиров отнестись с пониманием, – сообщили в пресс-службе компании.
Эвакуация с животными за границу
Процедура будет сложнее, чем для перемещения внутри страны. Кабмин опубликовал условия для пересечения границы с Польшей с животным:
- животное идентифицировано с помощью микрочипа;
- животное вакцинировано от бешенства (прививка действует);
- животное имеет актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
- животное имеет действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья (выдается ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы).
Однако если вы не выполнили одно или несколько требований, у вас остается еще два варианта пересечения границы.
- Если вы можете указать адрес будущего проживания животного в Польше (у родственников, друзей, в отеле), вы должны иметь заполненную декларацию (заявку), ее можно найти на сайте Кабмина*. Далее информация о месте пребывания животного передается соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу, и уже он проводит все необходимые мероприятия.
- Если вы не можете указать адрес будущего пребывания питомца, вы должны иметь заполненную декларацию (заявку) по образцу с официального сайта, и ветврач проведет все необходимые манипуляции сразу после пересечения границы. Расходы на прививки и тесты покрываются из госбюджета Республики Польша
Другие виды животных (грызуны, кролики, земноводные, рептилии, беспозвоночные, декоративные водные животные) временно освобождаются от получения разрешения главного ветеринарного врача Республики Польша.
*https://www.kmu.gov.ua/news/informaciya-shchodo-timchasovoyi-proceduri-peremishchennya-domashnih-tvarin-do-yes-polshcha-pid-chas-zbrojnogo-konfliktu
Источник: segodnya.ua
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