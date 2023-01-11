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Как эвакуировать пожилого или больного человека?

Как эвакуировать пожилого или больного человека?

С прифронтовых и освобожденных территорий продолжается эвакуация в более безопасные регионы, в том числе – маломобильных лиц, граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в особом уходе.

По информации Министерства реинтеграции, эвакуация таких граждан проходит по предварительной записи специально обустроенным автотранспортом и вагонами «Укрзалізниці».

Сообщить о желании эвакуироваться можно:

  • через органы местной власти;
  • написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave в «Телеграм»;
  • позвонить в волонтерскую организацию Help people по телефону (093) 696-97-88;
  • обратиться на «горячую линию» кризисного реагирования по телефону 15-48 или написать в мессенджеры «Вайбер», «Телеграм» или WhatsApp на номер (096) 078-84-33.

Статья по теме: Эвакуация: что это и куда обращаться при необходимости?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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