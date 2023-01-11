Как эвакуировать пожилого или больного человека?

С прифронтовых и освобожденных территорий продолжается эвакуация в более безопасные регионы, в том числе – маломобильных лиц, граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в особом уходе.
По информации Министерства реинтеграции, эвакуация таких граждан проходит по предварительной записи специально обустроенным автотранспортом и вагонами «Укрзалізниці».
Сообщить о желании эвакуироваться можно:
- через органы местной власти;
- написать в чат-бот волонтерской организации Helping to leave в «Телеграм»;
- позвонить в волонтерскую организацию Help people по телефону (093) 696-97-88;
- обратиться на «горячую линию» кризисного реагирования по телефону 15-48 или написать в мессенджеры «Вайбер», «Телеграм» или WhatsApp на номер (096) 078-84-33.
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