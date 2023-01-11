Как эвакуировать пожилого или больного человека?

Война в Украине: россия штурмует Соледар, ситуация серьезная “Одесская Жизнь” предлагает своим читателям материал австрийского военного аналитика и историка Тома Купера о военной ситуации, сложившейся неделеко от Бахмута, в районе города Соледар. ПОДРОБНЕЕ

Рэпер из Одессы попал под санкции СНБО Президент на прошлой неделе ввел в действие санкции СНБО против российских деятелей культуры. Среди них выходец из Одессы, часто выступавший в городе рэпер Джиган. ПОДРОБНЕЕ