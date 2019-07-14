Как известная одесская кошка отметила День взятия Бастилии

Красотка Софа, проживающая на ступеньках Hotel De Paris Odessa на Екатерининской площади своеобразно отметила главный праздник Французской Республики.

В 230-ю годовщину взятия Бастилии наша Софа – «кошка с одесским характером и французским шармом» принарядилась.

Её кулон в форме Эйфелевой башни 14 июля дополнили красный берет и двухцветный – в сине-белую полоску – шейный платок. Всё как положено – в цветах Франции.

Напомним, что прошедшей зимой котиков с “Одесской кошачьей тропы” принарядили в зимние шапочки и шарфики. Но тогда нашлись желающие обобрать пластиковых котов – Базарину и Мориса раздели.

Фотографией с ФБ-страницы Елены Орловой поделилась создатель Софы – Татьяна Штыкало