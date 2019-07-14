fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Как известная одесская кошка отметила День взятия Бастилии

Как известная одесская кошка отметила День взятия Бастилии

Красотка Софа, проживающая на ступеньках Hotel De Paris Odessa на Екатерининской площади своеобразно отметила главный праздник Французской Республики.

В 230-ю годовщину взятия Бастилии наша Софа – «кошка с одесским характером и французским шармом» принарядилась.

Её кулон в форме Эйфелевой башни 14 июля дополнили красный берет и двухцветный – в сине-белую полоску – шейный платок. Всё как положено – в цветах Франции.

Напомним, что прошедшей зимой котиков с “Одесской кошачьей тропы” принарядили в зимние шапочки и шарфики. Но тогда нашлись желающие обобрать пластиковых котов – Базарину и Мориса раздели.

 

Фотографией с ФБ-страницы Елены Орловой поделилась создатель Софы – Татьяна Штыкало

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить