Как будут работать одесские бюветы с 30 марта?

С завтрашнего дня, 30 марта 2022 года, все бюветные комплексы Одессы снова меняют график работы – теперь они будут открыты ежедневно с 08:00 до 18:00 часов.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Сервисный центр».
Дополнительно КП «Сервисный центр» информирует, что бювет по улице Маршала Говорова возобновил свою работу в штатном режиме.
Напомним, в настоящее время в Одессе работают 16 бюветных комплексов. Их адреса:
- ул. Гераневая;
- просп. Академика Глушко, 1;
- просп. Небесной Сотни, 14;
- 6-я станция Большого Фонтана;
- ул. Просвещения, 1Д (зеленая зона возле Мемориала 411-й батареи);
- сквер Михайловский;
- ул. Космонавтов, 17А;
- ул. Ицхака Рябина;
- Прохоровский сквер;
- ул. Инглези;
- ул. Дальницкая, 25;
- просп. Гагарина, 33;
- сквер Мечникова;
- ул. Маршала Говорова;
- сквер Старобазарный;
- ул. Крымская.
Как сообщала «Одесская жизнь», с сегодняшнего дня, 29 марта, меняется время комендантского часа на территории Одессы и области – теперь он будет длиться с 21:00 до 06:00 часов.