Как будут работать одесские бюветы с 30 марта?

С завтрашнего дня, 30 марта 2022 года, все бюветные комплексы Одессы снова меняют график работы – теперь они будут открыты ежедневно с 08:00 до 18:00 часов. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Сервисный центр».

Дополнительно КП «Сервисный центр» информирует, что бювет по улице Маршала Говорова возобновил свою работу в штатном режиме.

Напомним, в настоящее время в Одессе работают 16 бюветных комплексов. Их адреса:

ул. Гераневая; просп. Академика Глушко, 1; просп. Небесной Сотни, 14; 6-я станция Большого Фонтана; ул. Просвещения, 1Д (зеленая зона возле Мемориала 411-й батареи); сквер Михайловский; ул. Космонавтов, 17А; ул. Ицхака Рябина; Прохоровский сквер; ул. Инглези; ул. Дальницкая, 25; просп. Гагарина, 33; сквер Мечникова; ул. Маршала Говорова; сквер Старобазарный; ул. Крымская.

Как сообщала «Одесская жизнь», с сегодняшнего дня, 29 марта, меняется время комендантского часа на территории Одессы и области – теперь он будет длиться с 21:00 до 06:00 часов.