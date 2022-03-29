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Как будут работать одесские бюветы с 30 марта?

Как будут работать одесские бюветы с 30 марта?

С завтрашнего дня, 30 марта 2022 года, все бюветные комплексы Одессы снова меняют график работы – теперь они будут открыты ежедневно с 08:00 до 18:00 часов.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Сервисный центр».

Дополнительно КП «Сервисный центр» информирует, что бювет по улице Маршала Говорова возобновил свою работу в штатном режиме.

Напомним, в настоящее время в Одессе работают 16 бюветных комплексов. Их адреса:

  1. ул. Гераневая;
  2. просп. Академика Глушко, 1;
  3. просп. Небесной Сотни, 14;
  4. 6-я станция Большого Фонтана;
  5. ул. Просвещения, 1Д (зеленая зона возле Мемориала 411-й батареи);
  6. сквер Михайловский;
  7. ул. Космонавтов, 17А;
  8. ул. Ицхака Рябина;
  9. Прохоровский сквер;
  10. ул. Инглези;
  11. ул. Дальницкая, 25;
  12. просп. Гагарина, 33;
  13. сквер Мечникова;
  14. ул. Маршала Говорова;
  15. сквер Старобазарный;
  16. ул. Крымская.

Как сообщала «Одесская жизнь», с сегодняшнего дня, 29 марта, меняется время комендантского часа на территории Одессы и области – теперь он будет длиться с 21:00 до 06:00 часов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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