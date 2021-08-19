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Как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни августа

Как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни августа

Департамент здравоохранения Одесского городского совета обнародовал график работы лечебно-профилактических учреждений города в период празднования Дня Независимости Украины – 24 августа.

Как информирует пресс-служба мэрии, в этом году рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

Амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники – будут работать по следующему графику:

  • 21 августа, суббота – рабочий день по графику субботы;
  • 22 августа, воскресенье – выходной день;
  • 23 августа, понедельник – рабочий день по графику субботы;
  • 24 августа, вторник – праздничный день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Служба экстренной медицинской помощи «103», городская служба неотложной медицинской помощи «15-50», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

  • ул. Болгарская, 38 – консультативно-диагностический центр городской клиничнской больницы (ГКБ) №1;
  • пр. Добровольского, 100 – консультативно-диагностический центр №29;
  • ул. Троицкая, 38 – городская больница №5 (поликлинический корпус);
  • ул. Академика Воробьева, 5 – ГКБ №11.

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице по ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

  • Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;
  • ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.

В горздраве также напоминают, что при появлении симптомов респираторной инфекции необходимо обеспечить самоизоляцию и немедленно позвонить своему семейному врачу. Также консультацию по вопросам COVID-19 можно получить в колл-центре неотложной медицинской помощи:

  • 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе отметят День Независимости.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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