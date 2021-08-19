Как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни августа

Департамент здравоохранения Одесского городского совета обнародовал график работы лечебно-профилактических учреждений города в период празднования Дня Независимости Украины – 24 августа.
Как информирует пресс-служба мэрии, в этом году рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.
Амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники – будут работать по следующему графику:
- 21 августа, суббота – рабочий день по графику субботы;
- 22 августа, воскресенье – выходной день;
- 23 августа, понедельник – рабочий день по графику субботы;
- 24 августа, вторник – праздничный день.
Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.
Служба экстренной медицинской помощи «103», городская служба неотложной медицинской помощи «15-50», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.
Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:
- ул. Болгарская, 38 – консультативно-диагностический центр городской клиничнской больницы (ГКБ) №1;
- пр. Добровольского, 100 – консультативно-диагностический центр №29;
- ул. Троицкая, 38 – городская больница №5 (поликлинический корпус);
- ул. Академика Воробьева, 5 – ГКБ №11.
Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице по ул. Академика Воробьева, 3.
Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:
- Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;
- ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.
В горздраве также напоминают, что при появлении симптомов респираторной инфекции необходимо обеспечить самоизоляцию и немедленно позвонить своему семейному врачу. Также консультацию по вопросам COVID-19 можно получить в колл-центре неотложной медицинской помощи:
- 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;
- 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе отметят День Независимости.