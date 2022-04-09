Как будут работать ЖД вокзалы в Одессе и области в комендантский час 10 апреля

Из-за введения в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

В период действия комендантского часа вход в железнодорожные вокзалы Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Выход с вокзалов может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Просим учитывать это при планировании путешествия и следить за возможными изменениями в расписании.

Напомним, что в Одессе и области вводят комендантский час на полтора дня. Комендантский час будет действовать с 21:00 9 апреля и до 6:00 11 апреля. То есть весь день 10 апреля появляться на улице запрещено.

Учитывая события, произошедшие в Краматорске Донецкой области 8 апреля, где в результате ракетных обстрелов вокзала, погибли 52 человека и 109 ранены, в Одессе, 10 апреля 2022 года, есть угроза нанесения ракетного удара. Поэтому вводится комендантский час.