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Как будет работать транспорт во время локдауна?

Как будет работать транспорт во время локдауна?

В период действия строгих карантинных мер, которые введут в Украине с 8 по 24 января, общественный транспорт будет работать, но с ограничениями.

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Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Так, маршрутки, троллейбусы, трамваи, метро и железнодорожный транспорт будут перевозить пассажиров только на сидячих местах.

«Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения», – говорится в сообщении.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Также без изменений останется работа операторов почтовой связи.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Кабмин принял решение о введении жестких карантинных мер с 8 по 24 января.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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