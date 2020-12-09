Как будет работать транспорт во время локдауна?

В период действия строгих карантинных мер, которые введут в Украине с 8 по 24 января, общественный транспорт будет работать, но с ограничениями.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Так, маршрутки, троллейбусы, трамваи, метро и железнодорожный транспорт будут перевозить пассажиров только на сидячих местах.

«Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения», – говорится в сообщении.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Также без изменений останется работа операторов почтовой связи.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Кабмин принял решение о введении жестких карантинных мер с 8 по 24 января.