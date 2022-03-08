Как будет работать электротранспорт в Одессе 8 марта

8 марта на все маршруты Одессы вышли 🚋34 трамвая и 🚎35 троллейбусов.
Об этом соощеает официальный телеграм-канал города Одессы.
Общественный электрический транспорт будет работать до 17:00.
Цей матеріал також доступний українською
8 марта на все маршруты Одессы вышли 🚋34 трамвая и 🚎35 троллейбусов.
Об этом соощеает официальный телеграм-канал города Одессы.
Общественный электрический транспорт будет работать до 17:00.
Цей матеріал також доступний українською
Цей матеріал також доступний українською