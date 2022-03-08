Как будет работать электротранспорт в Одессе 8 марта

Комендантский час: в Одессе изменился график работы городского электротранспорта В связи с введением комендантского часа и существенным уменьшением пассажиропотока, КП «Одесгорэлектротранс» сократило количество единиц подвижного состава на троллейбусных и трамвайных маршрутах. ПОДРОБНЕЕ

Электричка в Черноморск пока отменяется? Тендер на строительство пассажирской железнодорожной платформы в Черноморске отменен. А значит и железнодорожное сообщение между Одессой и Черноморском пока возобновлять не будут. И это после громких заявлений, что это электричка станет подарком жителям к юбилею Одесской области. ПОДРОБНЕЕ