Кайти-гіганти у вигляді морських істот: цьогоріч в Одеській області планують влаштувати фестиваль повітряних зміїв

Захід, який три роки поспіль проходив під назвою Tryhutty International Kite Festival на Миколаївщині, змінює назву на Міжнародний фестиваль повітряних зміїв South Wind, розширює свої кордони і перетворюється в наймасштабніший культурно-туристичний проект півдня України.

Про це повідомляє Інше.Тв.

South Wind пройде на території відразу трьох областей: 16-17 травня в селі Радсад (Миколаївщина), 23-24 травня в селі Широка Балка (Херсонщина), 30-31 травня в смт Чорноморське (Одещина).

Кожна локація буде відрізнятися тематично. На Миколаївщині гості побачать улюблених героїв мультфільмів, на Херсонщині – дивовижні 3D-фігури тварин і птахів, а на Одещині – кайти-гіганти у вигляді морських істот.

Також гостей South Wind чекають різноманітні ласощі і частування від кращих кухарів України, концертно-розважальна програма для дітей та дорослих, атракціони, тематичні майстер-класи, сувенірна продукція, облаштовані місця для відпочинку та лекторій під відкритим небом.

– Завдяки досвіду проведення фестивалю повітряних зміїв виникла думка, а чому б не відкривати нові місця в Україні? Якщо ми говоримо про розвиток туризму, то ми можемо відкривати різні громади. Ми подумали: а чому б не перенести фестиваль на абсолютно нову локацію, щоб відкрити туристичний потенціал громади? Ми хочемо показати, що навіть якщо немає природних багатств, лісів, озер, то розвивати культурний туризм ми все одно можемо за рахунок таких заходів. South Wind ми масштабується на весь південь України. На кожній з трьох локацій буде свій фестиваль, не схожий на інші. Будуть своя тема, програма, розваги, декорації, – розповіла організаторка фестивалю Тетяна Безмощук.

Бюджет кожної локації складе приблизно 3 мільйони гривень. Очікуване число людей – 30-60 тисяч на кожен захід. Вхід на територію і парковка будуть безкоштовними.

Відзначимо, що арт-платформа «Дивина» підготує для фестивалю особливі декорації, що світяться в темряві.

– В Україні нарешті зрозуміли, що недостатньо просто продавати бутерброди або влаштувати музичну вечірку, і почали замислюватися про те, що ми живемо в якихось стандартних умовах. А люди хочуть чогось незвичайного – вони хочуть перенестися в іншу атмосферу. Наше завдання створити атмосферу фантазії, нереальності, яка одночасно буде комфортною для людей, – повідомила президентка арт-платформи Олена Шептицька.

Через місяць-півтора організатори South Wind обіцяють розповісти про те, як дістатися до місця проведення кайт-фесту. А вже з завтрашнього дня почнуть працювати над інфраструктурою.

Фото: Zruchno.Travel

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