Кабмін закликають дати дозвіл на роботу точок з продажу преси (документ)

Національна спілка журналістів України підготувала офіційне звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. У своєму листі НСЖУ просить прем’єра послабити карантинні обмеження для сфери ЗМІ.

Про це повідомляє прес-служба структури.

Зокрема, Кабмін закликають вжити заходів, що сприятимуть безперебійній роботі підприємств та організацій, пов’язаних з друкованими мас-медіа.

У першу чергу, це стосується надання вільного доступу громадянам до ринку преси. Як зазначає НСЖУ, для цього потрібно дозволити працювати точкам роздрібної торгівлі друкованими ЗМІ у карантин.

На думку експертів спілки журналістів, громадяни опинились у ситуації, коли їх доступ до необхідної інформації обмежений. Про це, зокрема, свідчать, нарікання видавців, які постійно отримують в НСЖУ.

Адже, як відомо, онлайн-видання та телебачення розраховані лише на певну частину аудиторії. Тим часом люди, які проживають у регіонах та громадяни похилого віку не мають інших джерел інформації, окрім газет.

Крім того, про те, що відбувається на периферії, часто немає даних у центральних ЗМІ, у тому числі й інтернет-ресурсів.

А у нинішній ситуації бути в курсі усіх нововведень в умовах карантину надзвичайно важливо.

– В умовах надзвичайної ситуації важливо безперебійно та своєчасно інформувати громадян про першочергові заходи, яких вживає місцева влада для подолання епідемії, – зазначає головний редактор газети «МИГ» Геннадій Дерибас із Запоріжжя. – Проте зараз, попри самовіддану працю журналістів, газетам важко потрапити до читачів. Діяльність згорнули навіть потужні мережі дистрибуції у Запоріжжі, Мелітополі й Бердянську.

Купити новий випуск газети зараз можна лише у відділені «Укрпошти» та деяких супермаркетах. У той же час рівень охоплення цих джерел дистрибуції складає близько 20% від загальної аудиторії.

Один із варіантів виходу з цієї ситуації – відновити функціонування торгових точок, де друковані ЗМІ продають приватні торговці.

Зазначається, що власники кіосків з роздрібного продажу преси та місцева влада готові створити умови для функціонування подібних торгових точок. При цьому обіцяють забезпечити дотримання необхідних санітарних та протиепідемічних заходів.

– У Херсоні підприємство «Союздрук» заявило, що готове відкрити кіоски з пресою та забезпечувати мешканців газетами із соціально важливими та достовірними новинами, тим самим підтримуючи інформаційну безпеку у прикордонній області, – розповів видавець газети «Гривна» Михайло Новицький з Херсону. – Місцева влада не проти відкриття мережі кіосків «Преса». Але вся галузь, що пов’язана з видавництвом, чекає розпорядження Кабміну щодо безперебійної роботи виробничого ланцюга у період карантину.

З метою забезпечення доступу населення України до інформації, Національна спілка журналістів України закликала внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а саме додати «підприємства, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема, точки продажу преси, друкарні, редакції, логістичні підприємства у сфері доставки паперу та друкованих видань» у перелік виключень.

А ще 27 березня Кабінет міністрів отримав звернення Української Асоціації Медіа Бізнесу, Національної Спілки Журналістів України та Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України щодо невідкладних заходів для підтримки інформаційної безпеки населення України в умовах карантину, у якому теж йшлося про необхідність дозволу на роботу кіосків преси.

По матеріалам: grivna.ks.ua

Фото: НСЖУ, TLTgorod

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