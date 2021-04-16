Кабмин выделил средства на капремонт спорткомплекса в Одессе

Кабинет министров Украины своим постановлением выделил средства на ремонт областной школы высшего спортивного мастерства на проспекте Шевченко, 31-а в Одессе.

Речь идет о спорткомплексе “Олимпиец”, на капремонт которого направят 62 млн 349,302 тысяч гривен.

Ранее “Олимпиец” планировали привести в порядок к 30-летнему юбилею Независимости Украины.

«Олимпиец» находится в плачевном состоянии и при этом является единственной олимпийской базой области, где можно тренироваться круглый год. В октябре прошлого года в спорткомплексе хотели разместить койки для больных коронавирусом. Против этой идеи выступили тренеры и спортсмены.