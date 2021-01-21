Одесский «Олимпиец» снова обещают отремонтировать

В Одесской обладминистрации снова заговорили о ремонте спорткомплекса «Олимпиец». Обещают привести его в порядок к 30-летнему юбилею Независимости Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Будущее «Олимпийца» обсуждал глава региона Сергей Гриневецкий на встрече с первым заместителем министра молодежи и спорта Украины Сергеем Симоновым.

«Мы планируем и в дальнейшем поддерживать спортсменов и создавать комфортные условия для их тренировок и подготовки, поэтому «Олимпиец» был включен в перечень объектов президентской программы «Большая стройка». Нынешняя цель — полностью завершить реконструкцию и обновление заведения к тридцатилетию Независимости Украины», — заявил Гриневецкий.

Между тем, о дате начала и финансировании реконструкции ничего не сообщается.

«Олимпиец» находится в плачевном состоянии и при этом является единственной олимпийской базой области, где можно тренироваться круглый год. В октябре прошлого года в спорткомплексе хотели разместить койки для больных коронавирусом. Против этой идеи выступили тренеры и спортсмены.