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Одесский «Олимпиец» снова обещают отремонтировать

Одесский «Олимпиец» снова обещают отремонтировать

В Одесской обладминистрации снова заговорили о ремонте спорткомплекса «Олимпиец». Обещают привести его в порядок к 30-летнему юбилею Независимости Украины.

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Об этом рассказали в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Будущее «Олимпийца» обсуждал глава региона Сергей Гриневецкий на встрече с первым заместителем министра молодежи и спорта Украины Сергеем Симоновым.

«Мы планируем и в дальнейшем поддерживать спортсменов и создавать комфортные условия для их тренировок и подготовки, поэтому «Олимпиец» был включен в перечень объектов президентской программы «Большая стройка». Нынешняя цель — полностью завершить реконструкцию и обновление заведения к тридцатилетию Независимости Украины», — заявил Гриневецкий.

Между тем, о дате начала и финансировании реконструкции ничего не сообщается.

«Олимпиец» находится в плачевном состоянии и при этом является единственной олимпийской базой области, где можно тренироваться круглый год. В октябре прошлого года в спорткомплексе хотели разместить койки для больных коронавирусом. Против этой идеи выступили тренеры и спортсмены.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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