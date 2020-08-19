Кабмін виділив кошти на реконструкцію злітної смуги аеропорту «Одеса»

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабмін збільшив фінансування реконструкції міжнародного аеропорту «Одеса». Згідно кошторису для завершення робіт, які є достатніми для повноцінного функціонування аеродрому, необхідно 2 969,58 млн грн.

Тобто буде збільшення загальної кошторисної вартості по І і ІІ чергам будівництва складає 117,51 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Кабмін створив два нових університети в Одесі.