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Новости Одессы и Одесской области

Кабмін призначив нового очільника Чорноморського торговельного порту

Кабмін призначив нового очільника Чорноморського торговельного порту

Сьогодні, 6 листопада, Кабінет Міністрів України схвалив низку кадрових рішень в держорганах та на держпідприємствах.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, Уряд угодив призначення Попова Олександра Миколайовича, на посаду виконуючого обов’язки директора Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Раніше Попов очолював управління каналів та акваторій Адміністрації морських портів України.

Попереднього очільника порту звільнили з посади 1 жовтня разом із директорами двох інших портів. Причиною звільнення директорів назвали неефективний менеджмент. А днями раніше у Мінінфраструктури звільнили директора морського торговельного порту “Южний”.

Фото: AgroPolit.com

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