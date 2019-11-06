Кабмін призначив нового очільника Чорноморського торговельного порту

Укрзалізниця призначить 35 додаткових поїздів до новорічно-різдвяних свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят. ПОДРОБНЕЕ

Только по рецепту: почему антибиотики могут не помочь? Еще весной Кабмин принял постановление о том, что лекарства, которые рекомендуется принимать только по назначению врача, в ближайшем будущем будут продаваться по рецепту. Главной причиной появления этого документа стал высокий процент украинцев, занимающихся самолечением, а также появление новых бактерий. Чем это опасно и что изменится? ПОДРОБНЕЕ