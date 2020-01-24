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Новости Одессы и Одесской области

Кабмін призначив нового керівника “Одеського припортового заводу”

Кабмін призначив нового керівника “Одеського припортового заводу”

Одеський припортовий завод входить в число об’єктів великої приватизації, продаж яких здійснюватиметься із залученням інвестиційних радників.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов’язки голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколу Синицю.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Фото: 24 Канал

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