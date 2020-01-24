Кабмін призначив нового керівника “Одеського припортового заводу”

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов’язки голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколу Синицю.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Фото: 24 Канал

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