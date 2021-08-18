Кабмин поможет укрепить Хаджибейскую дамбу

Уже несколько лет Хаджибейская дамба, которая защищает Суворовский и Приморский районы от затопления водами лимана, нуждается в ремонте.
Сооружение общей длиной около четырех километров (от села Усатово в село Котовка) находится в плачевном состоянии. А это стратегически важный объект. Государственная комиссия поручила Одесской облгосадминистрации совместно с Укравтодором и Одесским горсоветом провести техническое обследование дамбы, а также определить ее техническое состояние и дальнейшие мероприятия по ремонту и укреплению.
Все результаты предоставят Минрегиону, который будет искать деньги на ремонт.
Ранее мы разбирались, выдержит ли еще один ливень Хаджибейская дамба.