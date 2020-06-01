Кабмин ослабил ограничения для лиц старше 60 лет и для выпускников: что разрешили?

Кабинет министров поддержал инициативу Минздрава и внес изменения в постановление, которое устанавливает адаптивный карантин в Украине – ослаблены ограничения для лиц старше 60 лет на посещение спортивных мероприятий, а для учеников – на прохождение ВНО. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил: «Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований. При этом лица, для внешнего независимого оценивания (ВНО) приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями, не должны находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы или пунктов пропуска. То же самое применяется к лицу, которое сопровождает эту ребенка».

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