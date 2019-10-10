Кабмин опубликовал новые стандарты услуг: скорая за 10 минут, закрытие интернатов и интернет в каждый класс

Правительство Украины опубликовало стандарты доступности к публичным услугам и государственным сервисам. В этих нормах прописаны критерии качества предоставляемых услуг на следующие 5 лет.

Согласно нормам, установлено конкретное время прибытия экстренных служб. Например, бригада «скорой помощи», бригада МЧС или экипаж полиции на место происшествия должны прибыть:

в городе — в течение 10 минут,

за пределами городов – в течение 20 минут.

Кабмин подчеркивает необходимость продолжить процесс компьютеризации системы образования. Поэтому, по новым стандартам, на каждые 300 учеников предлагается организовывать как минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом. А для обеспечения доступности образования в школах должен быть в наличие скоростной интернет с открытым Wi-Fi — не менее 100 Мбит/с.

Отдельным пунктом выделено обязательное наличие туалетных помещений в здании образовательного учреждения, и 100% доступность к ним детей с особыми потребностями. Эта же норма касается доступа к каждому этажу школы.

Также в стандартах есть пункт о полной доступности к любым административным зданиям людей с инвалидностью.

По новым стандартам социальных услуг, дети не будут жить в интернатах. В течение месяца ребенок будет попадать в малый групповой дом или детский дом семейного типа. Предложенный стандарт: 1 малый групповой дом или 1 детский дом семейного типа на каждые 8-10 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

В сфере административных услуг по линии МВД указано, что по новым стандартам подавляющее большинство услуг должно предоставляться онлайн (за исключением получения водительских прав). Кроме того, гражданина должны обслужить в центре админуслуг через 30 минут после его обращения туда.

Фото: obozrevatel.com