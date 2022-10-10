К вечеру в Одессе ограничат движение трамваев и троллейбусов

Сегодня, 10 октября, с 17:00, в городе на всех маршрутах будет ограничено движение муниципального электротранспорта (трамваи и троллейбусы).

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Причин ограничения в муниципалитете не назвали, как и то, насколько сильно уменьшится число машин и вагонов на городских маршрутах.

Поэтому сегодня, по возможности, лучше отменить поездки. А в случае, если с работы или учебы надо добираться домой, лучше отпроситься выехать заранее.

Возможно, ограничение движения общественного электротранспорта связано с возможной повторной атакой на город со стороны российских агрессоров.